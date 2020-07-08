"Динамо" – "Ворскла": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2020
"Динамо" и "Ворскла" – финалисты Кубка Украины-2020. ФК "Динамо" Киев
Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" в среду, 8 июля, определят победителя розыгрыша Кубка Украины нынешнего сезона.
Команды Алексея Михайличенко и Юрия Максимова сразятся за престижный турнир на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ворскла. Начало игры – в 21:30.
ПРОМО ФИНАЛА ДИНАМО – ВОРСКЛА
ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ВОРСКЛА
Увидеть поединок можно будет сразу на двух телеканалах. Расширенную трансляцию проведет "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.
Кроме того, бесплатно игру покажет общенациональный UA:Перший.
ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ВОРСКЛА
Явным фаворитом встречи считается киевская команда. Ставки на победу "Динамо" в основные 90 минут времени принимаются с коэффициентом 1,30.
Ничья оценивается котировкой 5,80. А показатели на успех "Ворсклы" достигают уровня 9,10.
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Обслуживать игру доверили бригаде арбитров во главе с Катериной Монзуль из Харькова. Помогать ей будут сумчанка Марина Стрелецкая и представительница столицы Александра Ардашева.
Отметим, что на матча будет работать система видеопомощи арбитрам, которую представляет днепрянин Виталий Романов.
Катерина Монзуль – арбитр финала Кубка Украины-2020
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Беньямин Вербич, легионер "Динамо":
– Мы знаем, что одна игра всё решает. И "Ворскла" на нее все поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев.
Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы":
– Это финал Кубка, и мы попали туда. "Ворскла" добилась этого. Самое главное – чтобы не перегорели. У нас половина команды – это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль. Кубковый финал – это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны – почему не пустить народ на трибуны?
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило личный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.