"Динамо" – "Ворскла": онлайн-трансляция финала Кубка Украины-2020

Киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" в среду, 8 июля, определят победителя розыгрыша Кубка Украины нынешнего сезона.

Команды Алексея Михайличенко и Юрия Максимова сразятся за престижный турнир на стадионе "Металлист" в Харькове. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Ворскла. Начало игры – в 21:30.

ПРОМО ФИНАЛА ДИНАМО – ВОРСКЛА

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ВОРСКЛА

Увидеть поединок можно будет сразу на двух телеканалах. Расширенную трансляцию проведет "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, бесплатно игру покажет общенациональный UA:Перший.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ВОРСКЛА

Явным фаворитом встречи считается киевская команда. Ставки на победу "Динамо" в основные 90 минут времени принимаются с коэффициентом 1,30.

Ничья оценивается котировкой 5,80. А показатели на успех "Ворсклы" достигают уровня 9,10.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать игру доверили бригаде арбитров во главе с Катериной Монзуль из Харькова. Помогать ей будут сумчанка Марина Стрелецкая и представительница столицы Александра Ардашева.

Отметим, что на матча будет работать система видеопомощи арбитрам, которую представляет днепрянин Виталий Романов.

Катерина Монзуль – арбитр финала Кубка Украины-2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Беньямин Вербич, легионер "Динамо":

– Мы знаем, что одна игра всё решает. И "Ворскла" на нее все поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев.

Юрий Максимов, главный тренер "Ворсклы":

– Это финал Кубка, и мы попали туда. "Ворскла" добилась этого. Самое главное – чтобы не перегорели. У нас половина команды – это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль. Кубковый финал – это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны – почему не пустить народ на трибуны?

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" установило личный антирекорд по количеству поражений в чемпионате Украины.