"Динамо" внезапно перенесло товарищеский матч

Михаил Морозов Футбол 15:38, 11.08.2020

Третий товарищеский матч киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу против житомирского "Полесья" был внезапно перенесен.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, поединок, который должен был состояться 12 августа, теперь пройдет в субботу, 15 августа. Время начала будет объявлено позже.

По итогам сезона 2019/20 "Полесье" заняло второе место во Второй лиге Украины вслед за тернопольской "Нивой" и завоевало путевку в Первую лигу.

Напомним, что в первом контрольном матче "Динамо" разгромило ривненский "Верес" со счетом 3:0 благодаря голам Миккеля Дуэлунда, Владислава Супряги и Карлоса де Пены. Во вторник, 11 августа, в 18:00 киевляне проведут спарринг против "Десны".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ показали закулисье первого поединка "Динамо" при Луческу.

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