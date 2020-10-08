"Динамо" представило заявку на Лигу чемпионов с тремя новичками и Гармашем

Киевское "Динамо" опубликовало заявку на групповой этап Лиги чемпионов, представив по спискам А и Б 31 футболиста.

В ростере присутствуют три игрока, перешедшие в столичную команду в осеннее трансферное окно (Клейтон, Костевич, Бэлуцэ), а также Денис Гармаш, который вторую половину сезона 19/20 провел за турецкий "Ризеспор" на правах аренды.

В целом, список выглядит следующим образом (звездочками отмечены игроки из списка Б).

Вратари: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет*, 51. Валентин Моргун*

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера, 4. Денис Попов*, 16. Виталий Миколенко*, 25. Илья Забарный*, 34. Александр Сирота*, 55. Константин Вивчаренко*

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд, 11. Георгий Цитаишвили*

Нападающие: 22. Жерсон Родригеш, 27. Клейтон да Силва, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга

Напомним, что в групповом этапе ЛЧ сезона 20/21 вице-чемпионы Украины сыграют в группе G вместе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".