"Динамо" вернуло из аренды двух футболистов

"Динамо" Киев приняло решение вернуть полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика из аренды в луганской "Зари"

Когда футболисты появятся в расположении столичного клуба, они вместе с первой командой с 30 июля начнут подготовку к новому сезону, сообщается на сайте вице-чемпионов Украины.

Напомним, что Александр Тымчик выступал в составе "Зари" с февраля 2018 года. В сезоне 2019/20 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один - в Кубке и шесть - в Лиге Европы.

Богдан Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018. В прошлом сезоне сыграл 27 матчей в УПЛ, забив 11 мячей и став лучшим бомбардиром "Зари". Также на счету Богдана - одна игра в Кубке Украины (1 гол) и пять в Лиге Европы (1 гол).

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля руководство киевского "Динамо" отправило в отставку наставника команды Алексея Михайличенко и его помощников Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

Позже появилась информация, что киевский клуб может возглавить Сергей Ребров.