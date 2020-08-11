"Динамо" ведет переговоры о трансфере сына легендарного Ривалдо – СМИ

Киевское "Динамо" заинтересовалось сыном легендарного бразильского футболиста Ривалдо, который выступает на позиции нападающего за румынский "Вииторул".

Как сообщает издание Sport.ro, Ривалдиньо вошел в расширенный трансферный список нового тренера украинского клуба Мирчи Луческу. На футболиста также претендуют команды из Польши и ОАЭ, а "Краковия" уже даже договорилась с "Вииторулом" о сумме отступных за игрока и теперь ведет переговоры о личном контракте.

В сезоне 2019/10 Ривалдиньо принял участие в 27 матчах за свою команду, отличившись 11 голами и 4 результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 1,1 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" также проявляет интерес к нападающему из чемпионата Германии, который ранее играл под руководством Луческу.