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"Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги чемпионов: спортивные итоги 13 августа

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Киевское "Динамо" в матче с шестью голами, двумя удалениями и автоголом вылетело из Лиги чемпионов, а Ярослав Ракицкий вызвал ярость в сети роликом о дружбе России и Украины.

OBOZREVATEL представляет главные новости вторника, 13 августа.

Кроме того, украинка Даняа Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Даяна Ястремская Александр Хацкевич
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Брюгге
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