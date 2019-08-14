"Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги чемпионов: спортивные итоги 13 августа

Киевское "Динамо" в матче с шестью голами, двумя удалениями и автоголом вылетело из Лиги чемпионов, а Ярослав Ракицкий вызвал ярость в сети роликом о дружбе России и Украины.

OBOZREVATEL представляет главные новости вторника, 13 августа.

Кроме того, украинка Даняа Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Торонто. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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