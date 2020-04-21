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21 апреля • обновлено в 20:15
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"Динамо" в Лиге чемпионов: УЕФА озвучил сенсационный "план Б"

1.7т
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В Европейском футбольном союзе (УЕФА) при условии незавершенного сезона из-за пандемии коронавируса, предложили "план Б".

Динамо - Лугано

Динамо - Лугано

ФК Динамо

Определять представительство команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2020/21 будут по текущему клубному рейтингу УЕФА, информирует La Repubblica.

Два лучших украинских клуба в этом рейтинге это "Шахтер" (16-й) и "Динамо" (25-е). Вместе с "горняками" именно киевляне будут участвовать в главном футбольном турнире Европы, а не луганская "Заря", которая занимает в текущем прерванном первенстве УПЛ 2-е место.

Клубный рейтинг УЕФА

Клубный рейтинг УЕФА

"Шахтер" будет стартовать в групповом раунде Лиге чемпионов, "Динамо" будет проходить сквозь сито квалификации. Впрочем, команда Виктора Скрипника тогда стартует в групповом раунде Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руководство УЕФА озвучило новый план по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы на протяжении трех недель в августе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига чемпионов Коронавирус
Теги
ФК Динамо Киев УЕФА
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