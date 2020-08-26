"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов: стали известны все потенциальные соперники

Нидерландский АЗ из Алкмаара, обыграв во 2-м квалификационном раунде чешскую "Викторию" Пльзень (3:1), стал вторым потенциальным соперником "Динамо" в отборе Лиги чемпионов-2020/21.

Днем ранее в 3-й квалифай-раунд вышел греческий ПАОК, выбив турецкий "Бешикташ". Из-за этого бельгийский "Гент" стал сеяным, и гарантированно не встретится с киевлянами.

Еще один потенциальный соперник "бело-синих" определился в паре "Локомотива" Загреб – "Рапид" Вена, где австрийцы на выезде (1:0) обыграли клуб из Хорватии.

Победители 3-го раунда, с которого стартует "Динамо", выходят в плей-офф, где сформируют с "Краснодаром" две пары, победители которых попадут в групповой раунд.

Отметим, что в раунде плей-офф "Динамо" точно не встретится с "Бенфикой" (ведь обе команды в случае выхода в эту стадию будут сеяными), а также с "Краснодаром". Матчи запланированы на 15–16 сентября 2020 года. Жеребьевка состоится 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о будущем игроков киевского клуба Жерсона Родригеса и Дениса Гармаша.