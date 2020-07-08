"Динамо" в драматичном финале взяло Кубок Украины: обзор матча

Максим Богданов Футбол 00:48, 9.07.2020 Обновлено: 00:50, 9.07.2020

Киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины.

В основное время киевляне пропустили первыми, но сумели отыграться и перевести матч в дополнительное время. Два экстратайма прошли без голов, а в серии пенальти судьба трофея решилась лишь на 8-м ударе.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в полуфинале благодаря дублю Микеля Дуэленда прошло "Минай", а "Ворскла" в драматичнейшей битве одолела "Мариуполь".

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