"Динамо" в драматичном финале взяло Кубок Украины: обзор матча

Киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины.

В основное время киевляне пропустили первыми, но сумели отыграться и перевести матч в дополнительное время. Два экстратайма прошли без голов, а в серии пенальти судьба трофея решилась лишь на 8-м ударе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в полуфинале благодаря дублю Микеля Дуэленда прошло "Минай", а "Ворскла" в драматичнейшей битве одолела "Мариуполь".