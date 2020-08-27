"Динамо" узнало возможных соперников в отборе ЛЧ: спортивные итоги 26 августа

Александр Чеканов Футбол 09:11, 27.08.2020

Киевское "Динамо" узнало всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Иван Редкач назвал маразмом карантин в стране.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 августа.

Кроме того, защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о требованиях Мирчи Луческу в Суперкубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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