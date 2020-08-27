'Динамо' узнало возможных соперников в отборе ЛЧ: спортивные итоги 26 августа

Киевское "Динамо" узнало всех возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов, а украинский боксер Иван Редкач назвал маразмом карантин в стране.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 августа.
Кроме того, защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о требованиях Мирчи Луческу в Суперкубке Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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