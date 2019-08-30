"Динамо" узнало соперников в Лиге Европы

В Монако в конгресс-центре "Гримальди-форум" состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/2020, на которой своих соперников узнало "Динамо".

ФК "Динамо"

Вице-чемпион Украины попал в группу В, где сыграет с датским "Копенгагеном", шведским "Мальме" и швейцарским "Лугано".

Матчи первого тура пройдут 19 сентября 2019 года. Полное расписание будет известно позже.

Отметим, что "Динамо" было посеяно на жеребьевке в первую корзину и не могло оказаться в одной группе с главными фаворитами турнира. Также, по решению УЕФА, была исключена возможность встречи с российскими клубами.

В прошлом сезоне киевляне закончили выступления в 1/8 финала Лиги Европы, где без шансов были разгромлены в двух матчах лондонским "Челси" (0:3 и 0:5), который позже стал победителем турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее своих соперников в Лиге чемпионов получил донецкий "Шахтер".

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