"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая состоялась в понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, "Динамо" сыграет с "Брюгге".

Соперником донецкого "Шахтера" станет "Маккаби" Тель-Авив.

Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. Киевляне как несеянная команда начнут противостояние с домашней встречи, а "горняки" сначала отправятся на гостевой поединок.

Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 26 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" заработали благодаря выступлению в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, что украинские клубы заняли третьи места в своих квартетах.