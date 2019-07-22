"Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов

"Динамо" узнало первого соперника в сезоне еврокубков-2019/20. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, с которого стартуют киевляне, они сыграют с бельгийским Брюгге".

На жеребьевке, которую УЕФА провел в Ньоне, вице-чемпион Украины был в числе сеянных. В списке потенциальных соперников присутствовали лишь три клуба - бельгийский "Брюгге", турецкий "Истанбул Башакшехир" и австрийский ЛАСК. Четвертая команда среди несеянных - российский "Краснодар" - исключалась как оппонент изначально, поскольку УЕФА по-прежнему разводит в еврокубках клубы Украины и РФ.

"Динамо" узнало первого соперника в еврокубках в сезоне-2019/20 ФК "Динамо"

В итоге жребий выбрал в соперники "бело-синим" именно бельгийский коллектив.

Первый матч состоится 6-го или 7 августа на поле "Брюгге", ответная игра пройдет 13 августа - хозяином выступит "Динамо".

Победитель 3-й квалификации выйдет в раунд плей-офф, и лишь в случае успешного прохождения этого этапа получит путевку в групповой турнир. Если команду Хацкевича постигнет неудача, то она сразу (что после 3-й квалификации, что после плей-офф) перейдет в группу Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" пропустило три гола и проиграло новичку УПЛ - команде "Колос".

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