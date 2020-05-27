"Динамо" уверенно разобралось с "Олимпиком", забив два гола за две минуты

Киевское "Динамо" провело заключительный подготовительный матч перед возобновлением украинской Премьер-лиги, уверенно переиграв донецкий "Олимпик" со счетом 2:0. Встреча проходила в формате двух таймов по 30 минут.

Подопечные Алексея Михайличенко без раскачки начали поединок, забив первый гол уже на второй минуте. Георгий Цитаишвили, получивший шанс проявить себя в основном составе, оказался совершенно один на дальней штанге после прострела Беньямина Вербича и спокойно отправил мяч в сетку. Спустя еще две минуты молодой талант "Динамо" оформил дубль, разыграв отличную комбинацию с Виталием Буяльским и красиво завершив атаку ударом под перекладину.

Георгий Цитаишвили сделал дубль в матче с "Олимпиком" ФК "Динамо" Киев

Как оказалось, этот гол оказался последним в матче. Несмотря на достаточное количество моментов для взятия ворот, динамовцы не сумели развить свое преимущество ни в первом, ни во втором тайме.

"Динамо" – "Олимпик" 2:0

Голы: Цитаишвили (2, 4).

"Динамо" (первый тайм): Бущан – Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Буяльский, Дуэлунд – Цитаившили, Вербич, Русин.

"Динамо" (второй тайм): Бойко – Кендзера (Бенито, 45), Кадири, Забарный, Сирота – Шепелев, Андриевский, Сухоручко – Караваев, Де Пена, Соль.

"Олимпик" (первый тайм): Альими – Кравченко, Гришко, Цымбалюк, Гошкодеря – Лебеденко, Чогадзе, Романовский – Политыло, Балашов, Шахаб.

"Олимпик" (второй тайм): Крынский – Ксенз, Зотько, Снурницын, Литвин – Вербный, Пасич, Завийский, Кравчук, Тейшейра, Баланюк.

Напомним, что 31 мая столичный клуб сыграет против донецкого "Шахтера" в рамках первого тура после возобновления УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой первый контрольный поединок "Динамо" сенсационно закончило вничью, не сумев забить в ворота перволигового "Руха".