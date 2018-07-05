"Динамо" устроило голевую перестрелку с китайским клубом на сборах

Киевское "Динамо" сыграло вничью во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии.

В четверг, 5 июля соперником киевлян был китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В поединке, богатом на голевые моменты, была зафиксирована ничья - 3:3.

Китайские футболисты забили первыми, однако еще до перерыва "бело-синие" сравняли усилиями Виталия Буяльского, а затем и вышли вперед - отличился Назарий Русин.

Во втором тайме киевлянам пришлось вновь спасать ситуацию после того, как "Тяньцзинь" забил два мяча подряд и таким образом повел - 3:2. На 86-й минуте Беньямин Вербич установил окончательный счет - 3:3.

Состав "Динамо" в этом матче: Маханьков, Морозюк, Гуйе, Алибеков, Михайличенко, Сидорчук, Буяльский, Андриевский, Леднев, Шапаренко, Русин.

Напомним, 4 июля "Динамо" обыграло "Карабах" - 1:0.

На сборе в Австрии киевляне проведут еще три матча. Следующая игра состоится 8 июля - "Динамо" сыграет со швейцарским "Люцерном".

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