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"Динамо" устроило голевую перестрелку с китайским клубом на сборах

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Киевское "Динамо" сыграло вничью во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Австрии.

В четверг, 5 июля соперником киевлян был китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В поединке, богатом на голевые моменты, была зафиксирована ничья - 3:3.

Китайские футболисты забили первыми, однако еще до перерыва "бело-синие" сравняли усилиями Виталия Буяльского, а затем и вышли вперед - отличился Назарий Русин.

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Во втором тайме киевлянам пришлось вновь спасать ситуацию после того, как "Тяньцзинь" забил два мяча подряд и таким образом повел - 3:2. На 86-й минуте Беньямин Вербич установил окончательный счет - 3:3.

Состав "Динамо" в этом матче: Маханьков, Морозюк, Гуйе, Алибеков, Михайличенко, Сидорчук, Буяльский, Андриевский, Леднев, Шапаренко, Русин.

Напомним, 4 июля "Динамо" обыграло "Карабах" - 1:0.

На сборе в Австрии киевляне проведут еще три матча. Следующая игра состоится 8 июля - "Динамо" сыграет со швейцарским "Люцерном".

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду, по сведениям испанской прессы, подписал многомиллионный контракт с новым клубом.

Место
Австрия
Объект
ФК Динамо Киев
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