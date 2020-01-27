"Динамо" устроило голевую феерию против команды Милевского

Киевское "Динамо" провело очередной спарринг на зимних сборах в Турции, разгромив чемпиона Беларуси – "Динамо" (Брест) – со счетом 3:0.

Отметим, что в составе белорусского клуба на поле вышли два экс-игрока сборной Украины и киевского "Динамо" – защитник Евгений Хачериди и форвард Артем Милевский.

Йосип Пиварич ФК "Динамо"

Дебют игры был равным, зато в середине первого тайма киевляне смогли вскрыть оборону соперника: атаку разогнал Караваев, а завершил Пиварич, отправив мяч точно под правую штангу. 1:0. Прошло 10 минут, и Пиварич, игравший уже во втором матче в полузащите, сделал дубль: после длинной передачи Кадара со своей половины поля хорват шикарно сыграл головой, перебросив вратаря. 2:0.

Видео второго гола Пиварича:

После перерыва темп игры еще больше снизился. Белорусы так и не нашли путей к воротам киевлян, зато вице-чемпионы Украины отличились в третий раз: Шепелев вошел в штрафную с мячом справа, обыграл двоих и точно откатил на Дуэлунда, который вонзил мяч в угол.

"Динамо" – "Динамо" Брест - 3:0

Голы: Пиварич (22, 36), Дуэлунд (74)

"Динамо" Киев, 1-й тайм: Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо. 2-й тайм: Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Заключительный спарринг первого турецкого сбора "Динамо" проведет уже во вторник, с казахстанским "Кайратом". Начало в 11:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем спарринге киевляне потерпели нелепое поражение от хорватского "Хайдука", пропустив гол на последней минуте матча.

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