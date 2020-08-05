"Динамо" установило цену на "нового Шевченко"

Итальянская "Болонья" заинтересована в приобретении нападающего "Динамо" Владислава Супряги, но не сможет позволить себе его трансфер из-за кризиса, вызванного с коронавирусом.

Как сообщает издание BolognaSportNews, киевский клуб оценивает своего молодого таланта в 8-10 миллионов евро.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий столичного клуба может стать "новым Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, на левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко нацелились "Наполи" и "Эвертон".