Уступив футбольному клубу "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области в центральном матче 32-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге, "Динамо" установило клубный антирекорд по числу проигранных встреч в сезоне национального первенства.

Для "бело-синих" это стало 9-м поражением.

Предыдущее "достижение" команда установила в сезоне 2012/2013. Тогда столичный клуб боролся с 16 командами, и после последнего 30-го тура с 8 поражениями занял 3-е итоговое место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис остался недоволен матчем против "Колоса", который киевляне проиграли со счетом 0:2. Ранее Алексей Михайличенко дал экспресс-комментарий, объяснив результат. По словам наставника, ему хочется побыстрее забыть эту игру .