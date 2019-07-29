"Динамо" установило историческое достижение в Суперкубке Украины

Киевское "Динамо" установило уникальное достижение в Суперкубке Украины. Никогда ранее команде, которая пропустила первой, не удавалось добиться победы в игровое время.
Таким образом, волевая победа киевлян в игре за Суперкубок-2019 против "Шахтера" стала первой в истории этого турнира.
"Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019
ФК "Динамо"
Напомним, несмотря на проигранный первый тайм, команда Александра Хацкевича нашла в себе силы отыграться в последней десятиминутке игры.
"Динамо" - "Шахтер" - 2:1
Как сообщал OBOZREVATEL, Хацкевич прокомментировал победу "Динамо" в Одессе.
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