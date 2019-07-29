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"Динамо" установило историческое достижение в Суперкубке Украины

1.1т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" установило уникальное достижение в Суперкубке Украины. Никогда ранее команде, которая пропустила первой, не удавалось добиться победы в игровое время.

Таким образом, волевая победа киевлян в игре за Суперкубок-2019 против "Шахтера" стала первой в истории этого турнира.

"Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019

"Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019

ФК "Динамо"

Новости
"Динамо" перевернуло матч с "Шахтером" и выиграло Суперкубок Украины

Напомним, несмотря на проигранный первый тайм, команда Александра Хацкевича нашла в себе силы отыграться в последней десятиминутке игры.

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Как сообщал OBOZREVATEL, Хацкевич прокомментировал победу "Динамо" в Одессе.

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Тема
Суперкубок Украины
Место
Украина Одесса
Тег
ФК Динамо Киев
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как Суперкубок Украины по футболу показывали на канале Ахметова, то не применяли систему видеоповторов VAR, чтобы по несколько раз не показывать присутствовавшего там Зеленского.
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