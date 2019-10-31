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31 октября • обновлено в 21:35
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"Динамо" установило исторический рекорд

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Расширенная трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" на Динамо Киев YouTube установила абсолютный рекорд клубного канала - ее посмотрело более 340 000 зрителей.

"Динамо" установило исторический рекорд

Футбольное шоу, которое длилось на канале почти три с половиной часа - с экспертной студией до, в перерыве и после матча, было прекрасно воспринято рекордной аудиторией, учитывая также замечательный результат и фантастическую игру "Динамо". Не менее важно, что матч объединил болельщиков "бело-синих" со всего мира - по данным статистики его смотрели более чем в 70 странах, информирует пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Клуб благодарит всех болельщиков за внимание и поддержку и обещает и в дальнейшем радовать их эксклюзивными и качественными продуктами на динамовском канале!

Новости
"Перепуганный": Степаненко не сдержался после матча с "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, главная встреча 1/8 финала Кубка Украины состоялась в Киеве, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

Отметим, что этой игре все три гола оказались настоящими шедеврами. На суперудар Сидорчука в первом тайме, который запустил "радиоуправляемый" мяч, "горняки" ответили роскошным "выстрелом" Степаненко, позволившего "Шахтеру" перевести матч в овертайм.

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Читайте все новости по теме "Кубок Украины по футболу" на OBOZREVATEL.

Темы
Кубок Украины по футболу Динамо - Шахтер
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Болельщики показали, что продажное ФФУ не заставит платить за кабельное телевидение и избранным каналам. Просмотр футбола должен быть свободным: или эфирные каналы, или интернет!
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