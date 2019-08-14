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"Динамо" установило исторический антирекорд в Лиге чемпионов

1.2т Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" установило собственный антирекорд. Впервые в истории столичный клуб пропускает три групповых стадии Лиги чемпионов подряд.

В сезоне-2017/18 динамовцы сразу же вылетели в 3-м квалификационном раунде турнира от швейцарского клуба "Янг Бойз" (3:1, 0:2). В следующем евросезоне киевляне вначале прошли чешскую "Славию" (1:1, 2:0), но затем выбыли в плей-офф квалификации, уступив голландскому "Аяксу" (1:3, 0:0). Наконец, в текущем сезоне "Динамо" прекратило борьбу вновь в третьем раунде отбора после встречи с первым же соперником, бельгийским "Брюгге" (0:1, 3:3).

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич

ФК "Динамо"

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Динамо - Брюгге: видео-обзор матча

Все три сезона киевскую команду возглавлял Александр Хацкевич. До этой "черной" серии "Динамо" никогда ранее не пропускало более двух групповых раундов ЛЧ подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хацкевич прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги чемпионов, намекнув о скорой отставке.

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Тема
Динамо – Брюгге
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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