"Динамо" установило исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" установило собственный антирекорд. Впервые в истории столичный клуб пропускает три групповых стадии Лиги чемпионов подряд.

В сезоне-2017/18 динамовцы сразу же вылетели в 3-м квалификационном раунде турнира от швейцарского клуба "Янг Бойз" (3:1, 0:2). В следующем евросезоне киевляне вначале прошли чешскую "Славию" (1:1, 2:0), но затем выбыли в плей-офф квалификации, уступив голландскому "Аяксу" (1:3, 0:0). Наконец, в текущем сезоне "Динамо" прекратило борьбу вновь в третьем раунде отбора после встречи с первым же соперником, бельгийским "Брюгге" (0:1, 3:3).

Беньямин Вербич ФК "Динамо"

Все три сезона киевскую команду возглавлял Александр Хацкевич. До этой "черной" серии "Динамо" никогда ранее не пропускало более двух групповых раундов ЛЧ подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хацкевич прокомментировал вылет "Динамо" из Лиги чемпионов, намекнув о скорой отставке.

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