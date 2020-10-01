"Динамо" усилит состав футболистом из английской Премьер-лиги – СМИ

Киевское "Динамо" договорилось о переходе опорного полузащитника "Брайтона" Тудора Белуцы.

Как сообщает издание "Главком", румынский футболист пополнит состав столичного клуба на правах аренды. В его услугах лично заинтересован главный тренер Мирча Луческу, а переговоры вел его агент Аркадий Запорожану.

21-летний полузащитник перешел в "Брайтон" в январе 2019 года, но на полгода остался в румынском "Виторуле". Вторую половину сезона 2019/20 Белуца провел в Нидерландах, где выступал за "АДО Ден Хааг".

В составе англичан футболист принимал участие в матчах молодежной АПЛ и кубковых поединках. На его счету также 7 игр за сборную Румынии. стоимость Белуцы оценивается в 3,24 млн евро по версии портала Transfermarkt.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Динамо" договорилось о переходе нападающего Франа Соля в испанский клуб.