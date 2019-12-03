Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Официально: "Динамо" усилилось бельгийским нападающим

Читать материал на украинском

Киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним нападающим молодежной сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.

Как сообщает официальный сайт столичной команды, Каргбо-младший родился в Сьерра-Леоне в футбольной семье. В возрасте восьми лет он переехал в Бельгию, где попал в академию "Беерсхота". Следующими клубами в его юношеской карьере стали "Рэдинг" и "Кристал Пэлас".

Ибрагим Каргбо-младший

Ибрагим Каргбо-младший

Динамо Киев от Шурика

Новости
"Динамо" идеально воспользовалось осечкой "Шахтера" в УПЛ

Свой первый профессиональный контракт Каргбо-младший подписал в январе 2018 года, перейдя в бельгийский "Роселар". За 14 матчей во втором по силе дивизионе на его счету две голевые передачи. Форвард также выступал за "Льерс", который играет в третьем футбольном эшелоне страны, где в десяти поединках забил два гола.

В составе молодежной сборной Бельгии Каргбо-младший провел семь матчей, в которых сумел отличиться один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию в команде после игры с "Олимпиком".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги