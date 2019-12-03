Официально: "Динамо" усилилось бельгийским нападающим

Киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним нападающим молодежной сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.

Как сообщает официальный сайт столичной команды, Каргбо-младший родился в Сьерра-Леоне в футбольной семье. В возрасте восьми лет он переехал в Бельгию, где попал в академию "Беерсхота". Следующими клубами в его юношеской карьере стали "Рэдинг" и "Кристал Пэлас".

Ибрагим Каргбо-младший Динамо Киев от Шурика

Свой первый профессиональный контракт Каргбо-младший подписал в январе 2018 года, перейдя в бельгийский "Роселар". За 14 матчей во втором по силе дивизионе на его счету две голевые передачи. Форвард также выступал за "Льерс", который играет в третьем футбольном эшелоне страны, где в десяти поединках забил два гола.

В составе молодежной сборной Бельгии Каргбо-младший провел семь матчей, в которых сумел отличиться один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал кадровую ситуацию в команде после игры с "Олимпиком".

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