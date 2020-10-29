"Динамо" ушло на карантин – СМИ

Киевское "Динамо" ушло на двухнедельный карантин после матча второго тура Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", все игроки и персонал команды максимально ограничат все внефутбольные контакты. В столичном клубе не хотят попасть в ситуацию, в которой оказался "Шахтер" перед выездным поединком ЛЧ против "Реала".

"Фактически, с момента отлета в Будапешт и на протяжении двух последующих недель команда и персонал закрывается на двухнедельный карантин, где минимизированы все внефутбольные контакты. Это правильное решение, особенно перед следующими субботними тестами, которых все ждут с волнением. Никто не хочет кадрового повторения испанского вояжа конкурентов", – написал источник.

"Динамо" ушло на двухнедельный карантин Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирус в "Динамо" был выявлен у голкипера Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Из-за этого они пропустили ничейный матч команды против "Ференцвароша".