"Динамо" уничтожило "ПСВ" и вышло в финал Кубка кубков: как это было

Михаил Морозов Футбол 15:15, 9.04.2020 Обновлено: 15:16, 9.04.2020

9 апреля 1975 года киевское "Динамо" одержало разгромную победу над "ПСВ" из Эйндховена в первом полуфинальном матче Кубка обладателей кубков со счетом 3:0.

Голы Виктора Колотова, Владимира Онищенко и Олега Блохина позволили киевлянам обеспечить себе комфортный задел перед выездом в Нидерланды.

"Динамо" Киев - "ПСВ" Эйндховен полуфинал Кубка обладателей кубков 1975 года
Sport.ua

Несмотря на поражение в ответной встрече со счетом 2:1 (гол забил Леонид Буряк), "Динамо" сумело выйти в финал, где играло с венгерским "Ференцварошем". В решающем матче киевляне уверенно разобрались с соперниками, забив три безответных мяча. Дубль в том поединке записал на свой счет Онищенко, еще одним голом отметился Блохин. Таким образом, "Динамо” стало первой советской командой, которая смогла выиграть европейский трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля 1999 года столичный клуб провел один из самых ярких матчей в своей истории, устроив перестрелку в полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

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