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"Динамо" три раза центр перешло и забило три гола, – Пятов о Суперкубке

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,2 т.
Андрей Пятов

Андрей Пятов оценил поражение от "Динамо". ФК "Шахтер"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов считает не самым справедливым поражение от киевского "Динамо" в Суперкубке Украины.

Об этом он заявил в эфире передачи "Великий футбол", комментируя поражение от "бело-синих" со счетом – 1:3. При этом опытный футболист сослался на нефарт и ошибки своей команды.

"Счет на табло. Уже кому мы будем рассказывать, что не забили или больше владели мячом. Выигрывает тот, кто забивает. Это футбол, здесь все бывает. Где-то фортуна, где-то сами виноваты. "Динамо" три раза центр перешло и забило три гола. Это – футбол", – подвел итог игре Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Кравец высказался о работе с новым тренером команды Мирчей Луческу.

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