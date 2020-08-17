"Динамо" только выиграет, – гендиректор "Шахтера" о переезде на "Олимпийский"

Михаил Морозов Футбол 13:39, 17.08.2020

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "горняки" хотят заключить долгосрочный контракт для проведения домашних матчей на НСК "Олимпийский" в Киеве.

""Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют", – сказал Палкин в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал о планах "Шахтера" постелить на стадионе газон европейского уровня и заявил, что от этого выиграет и сборная Украины.

"Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", – отметил гендиректор "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.

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