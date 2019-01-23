"Динамо" сыграло вничью во втором матче года

Киевское "Динамо" не сумело удержать минимальное преимущество в товарищеском поединке с румынским "Стяуа". Матч в Марбелье завершился со счетом 1:1.

В тренировочном поединке наставник киевлян Александр Хацкевич выставил экспериментальный состав. С первых минут на поле появились вратарь Владимир Маханьков, а также молодые полузащитники Никита Кравченко и Георгий Цитаишвили.

Сидклей ФК Динамо Киев

В первом тайме ни одна из команд так и не сумела завладеть инициативой. Моментов у обоих соперников было немного, однако вратарям пришлось вступать в игру. Самый опасный момент у ворот румынской команды создал новичок "Динамо" Фран Соль, однако голкипер "Стяуа" вытянул мяч из-под перекладины. Вратарь киевлян парировал несложный удар Флоринеля Комана.

После перерыва вышедшие на замену "бело-синие" начали действовать активнее. Киевляне искали пути к воротам оппонента, однако забить сопернику из Румынии было непросто.

Однако "Динамо" таки вышло вперед в концовке встречи. Бразильский футболист Сидклей потрясающим ударом со штрафного поразил ворота "Стяуа".

Но румынская команда в компенсированное время счет сравняла. Новичок румынской команды Иоан Хора после навеса со стандарта от Михая Романа позволил "Стяуа" уйти от поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в первом матче года в Марбелье разгромило немецкий "Бохум". В воротах соперника отметились Виктор Циганков и Назарий Русин, который оформил дубль.

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