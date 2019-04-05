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"Динамо" столкнулось с серьезными проблемами перед матчем с "Шахтером"

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Один из лидеров киевского "Динамо" Виталий Буяльский рискует пропустить битву с донецким "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины.

По данным издания Sport Arena, у хавбека "бело-синих", который отметился голом в невероятно драматичном матче Премьер-лиги с луганского "Зарей", есть подозрения на серьезную простуду. У футболиста сильно поднялась температура, и он не принимает участия в тренировочном процессе.

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"Динамо" столкнулось с серьезными проблемами перед матчем с "Шахтером"

ФК "Шахтер"

Пока неизвестно, примет ли Буяльский участие в игре с "Шахтером", которая пройдет в воскресенье, 7 апреля. Врачи "Динамо" делают все возможное, чтобы футболист успел восстановиться к матчу с "горняками", и надеются, что за два дня, оставшиеся до игры, им удастся справиться с поставленной задачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федерации футбола Украины приняли необъяснимое решение по матчу "Шахтер" – "Динамо".

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Темы
Кубок Украины по футболуДинамо - Шахтер
Персона
Виталий Буяльский
Тег
ФК Динамо Киев
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