Антирекорд прерван: "Динамо" с победы стартовало в Лиге Европы

Киевское "Динамо" с победы над шведским "Мальме" стартовало в Лиге Европы сезона 2019/2020. Матч на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

Столичная команда прервала свой антирекорд, добыв первую победу в семи матчах подряд.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Мальме".

Киевляне, которых Игорь Суркис пообещал оштрафовать в случае негативного результата, с первых секунд захватили инициативу. Шведы построили свою игру на контратаках и на старте успели провести несколько выпадов.

"Динамо" – "Мальме" Twitter.com/Malmo_FF

Начиная с 10-й минуты "Динамо" тотально взяло мяч под свой контроль, пытаясь расшатывать в позиционной манере защиту соперника, но до реальных угроз дело не доходило.

Вербич несколько раз оказывался в центре внимание, однако сперва не успел распорядится мячом в перспективной атаке, а затем из отличной ситуации выполнил бездарный удар.

К середине тайма "бело-синие" уверенно катали мяч в центре поля, им даже удавалось прорывать оборону гостей. Но в концовках непонимание во взаимодействии нивелировало всю опасность.

Динамо - Мальме Twitter.com/Malmo_FF

Очень активно действовал Родригес, работая и на команду, и в обороне. За весь тайм "Динамо" ни разу не попало в створ ворот. "Мальме" явно целенаправленно отошел в глубокую оборону, четко отбивался и ждал своего шанса.

После перерыва футболисты "бело-синих" вспомнили, что у них антирекордная безвыигрышная серия, и трижды подряд провели действительно опасные атаки, не просто заставив понервничать соперников, но и их вратаря спасать команду.

К середине второго тайма в исполнении вице-чемпионов Украины стало меньше фланговой игры, а больше комбинаций низом. "Динамо" атаковало широко, на неплохих скоростях, наносило удары, но гол забить не могло.

Было заметно, что на игроков давила необходимость показать результат, и им очень не хватало раскованности.

Развязка наступила на 84-й минуте. Шепелев получил мяч на половине поля соперника, протащил его к штрафной и отдал на Буяльского, который обработал и эффектно переправил круглого в сетку.

"Динамо" Украина – "Мальме" Швеция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 84 Буяльский.

Динамо – Бойко, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Кадар, Вербич, Сидорчук, Цыганков (Караваев, 90), Шепелев, Родригеш (Беседин, 73), Буяльский.

Мальме – Далин, Сафари, Нильсен, Беймо (Ларссон, 57), Бенгтссон, Траустасон (Галль, 86), Баширу, Рикс, Левицки, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Предупреждения: Вербич (51), Кристиансен (63).

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Лиге чемпионов свой поединок провел донецкий "Шахтер". Игра 1-го тура против "Манчестер Сити" прошла в Харькове и завершилась со счетом 0:3 в пользу англичан.

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