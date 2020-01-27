"Динамо" стало самым неэффективным клубом УПЛ

Киевское "Динамо" стало одной из самых неэффективных команд Европы и худшей в УПЛ по версии Международного центра футбольных исследований (CIES).

Как сообщает официальный сайт организации, в CIES проанализировали данные команд из 31 европейского чемпионата, чтобы вывести показатель ожидаемых очков и сравнить их с тем количеством пунктов, которые были набраны клубами в первой половине сезона 2019/20. При расчете этого показателя учитывались владение мячом, а также количество и качество нанесенных по воротам ударов.

"Динамо" в матче против "Александрии" Bazasport

Киевское "Динамо" имеет самый низкий показатель эффективности в УПЛ и третий худший показатель среди европейских клубов – киевляне набирают в среднем 2 очка за игру вместо ожидаемых 2,43. Лучший показатель в украинской Премьер-лиге принадлежит "Александрии" (+0,53), которая набирает 1,83 очка вместо 1,3. В тройку также вошли "Мариуполь" (+0,33) и "Шахтер"(+0,29).

В общем рейтинге европейских команд киевляне попали в топ-25 самых неэффективных клубов, заняв 23-е место рядом со "Спартаком" из Трнавы и "Эспаньйолом".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" работает над исправлением ошибок первой половины сезона на зимних сборах в Турции, где потерпело первое поражение в новом году, проиграв "Хайдуку" из Сплита.

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