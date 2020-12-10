"Динамо" стало лучшим клубом Лиги чемпионов в особом рейтинге, опередив "Барселону" и "Шахтер"

Максим Иншаков Футбол 18:29, 10.12.2020 Обновлено: 18:37, 10.12.2020

Киевское "Динамо" возглавило рейтинг Лиги чемпионов сезона 2020/2021 по числу клубных воспитанников, которые были заявлены на турнир.

Как сообщает авторитетный сайт Transfermarket, в ростере вице-чемпионов Украины на сезон было 20 игроков, начинавших свой путь в академии "Динамо". Из них 16 футболистов смогли проявить себя на поле в поединках ЛЧ.

Вторым идет норвежский "Митдтьюлланд" (13/7). На третьей строчке расположилась каталонская "Барселона": 12 в заявке – 10 играли в матчах.

Донецкий "Шахтер" по этому показателю разместился на четвертой позиции. У "горняков" из 10 воспитанников на поле вышло 9.

Рейтинг ЛЧ по числу воспитанников в клубах
Transfermarket

Как сообщал OBOZREVATEL, и "Динамо" и "Шахтер" завершили свои выступления в групповом этапе Лиги чемпионов и продолжат поход на евроарене в Лиге Европы. В заключительных турах ЛЧ "Динамо" обыграло венгерский "Ференцварош", а "Шахтер" свел вничью встречу с итальянским "Интером".

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