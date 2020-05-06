"Динамо" "сожгло" "Олимпийский", из-за серьезной проблемы - фотофакт

Максим Богданов Футбол 19:29, 6.05.2020

Киевское "Динамо" решило необычным образом обратить внимание на проблему поджогов сухой травы, разместив коллажи с якобы выжженными газонами трех самых известных стадионов Украины.

"Клуб принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов", - сообщает пресс-служба "бело-синих", при этом сразу уточняя, что это выдуманная история.

Клуб призвал украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты разбили главные мифы о сжигании сухой травы.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за самовольный поджог листьев и сухой травы.

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