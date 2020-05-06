"Динамо" "сожгло" "Олимпийский", из-за серьезной проблемы - фотофакт

Киевское "Динамо" решило необычным образом обратить внимание на проблему поджогов сухой травы, разместив коллажи с якобы выжженными газонами трех самых известных стадионов Украины.
"Клуб принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов", - сообщает пресс-служба "бело-синих", при этом сразу уточняя, что это выдуманная история.
Клуб призвал украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей.
ФК "Динамо" Київ прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у наступному сезоні. Ми слідуємо старій добрій традиції палити сухостій, покладаємо на цей процес великі сподівання і рекомендуємо зробити те саме на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів". Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! У такий спосіб ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося більше 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, живцем згоряють тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть спричиняти легеневі захворювання, яких усьому світу зараз і так вистачає. Ми закликаємо українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів та відмовитися від пагубної традиції для збереження життя, довкілля та здоров'я власних дітей! Фото у колажі: Сергій Рістенко, Depositphotos
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты разбили главные мифы о сжигании сухой травы.
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за самовольный поджог листьев и сухой травы.
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