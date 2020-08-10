"Динамо" совершило первый трансфер при Луческу

Киевское "Динамо" объявило о подписании предварительного контракта с левым защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем, который стал первым новичком при Мирче Луческу.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, украинский футболист присоединится к команде 1 января 2021 года и будет защищать цвета киевлян на протяжении трех лет.

Контракт Костевича с "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. В соответствии с регламентами ФИФА, украинец имел право на подписание соглашения с "Динамо" за полгода до окончания своего действующего контракта.

27-летний защитник является воспитанником львовского футбола. Он долгое время выступал за "Карпаты", пока не перешел в "Лех" в 2017 году. В сезоне 2019/20 Костевич принял участие в 27 матчах команды в чемпионате Польши, отдав пять результативных передач.

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