"Динамо" сослало футболиста сборной Украины в дубль

Украинский футболист киевского "Динамо" Николай Шапаренко переведен в дублирующую команду, сообщает "Футбол 1/2".

Николай Шапаренко ТК Футбол

По информации источника, главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича не устраивает физическая форма 20-летнего полузащитника сборной Украины.

Шапаренко отсутствовал в заявке на матч 2-го тура УПЛ против "Львова".

В январе этого года Хацкевич признался, что в воспитательных целях не ставил в основной состав молодого Шапаренко.

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