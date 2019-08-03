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"Динамо" сослало футболиста сборной Украины в дубль

1.3т Читать материал на украинском

Украинский футболист киевского "Динамо" Николай Шапаренко переведен в дублирующую команду, сообщает "Футбол 1/2".

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

ТК Футбол

По информации источника, главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича не устраивает физическая форма 20-летнего полузащитника сборной Украины.

Шапаренко отсутствовал в заявке на матч 2-го тура УПЛ против "Львова".

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В январе этого года Хацкевич признался, что в воспитательных целях не ставил в основной состав молодого Шапаренко.

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Персона
Николай Шапаренко
Место
Украина
Тег
ФК Динамо Киев
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