"Динамо" сообщило об аренде чемпиона мира

Александр Чеканов Футбол 21:10, 31.08.2020

Победитель юношеского чемпионата мира-2019 Сергей Булеца продолжит карьеру в "Днепре-1" на правах аренды.

Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо", где молодой полузащитник начал подготовку к сезону. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/2021.

Напомним, что 21-летний Булеца уже выступал на правах аренды за "Днепр-1" в сезоне 2019/2020. На счету хавбека – 29 матчей, пять голов и четыре результативные передачи за днепровский клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с нидерландским АЗ. В случае победы над представителем Эредивизии подопечные Мирчи Луческу встретятся с победителем противостояния между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом".

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