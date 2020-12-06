"Динамо" собирается купить бразильца за 15 млн евро

Киевское "Динамо" в зимнее межсезонье сделает предложение бразильскому полузащитнику "Галатасарая" Маркао.

Как сообщает Bursahakimiyet, главный тренер киевлян Мирча Луческу долгое время наблюдает за 24-летним опорником и настаивает на его подписании. Руководство турецкой команды , отказавшееся летом от предложения в 9 миллионов евро, ожидает выручить за футболиста как минимум 15 миллионов евро.

Бразилец, зарплата которого в 2019 году составляла 4 миллиона евро, благодаря своему прогрессу находится в поле зрения многих европейских команд. Главный план "Галатасарая" - сохранить Маркао до конца сезона и продать его по более высоким ценам.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро. Его договор с командой рассчитан до лета 2022-го.

Отметим, что об интересе к Маркао многие СМИ сообщали еще в августе этого года, однако президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг эту информацию.