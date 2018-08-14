Динамо – Славия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 14 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской "Славией". После ничьей в столице Чехии (1:1) команды вновь встретятся на поле НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Славия. Начало встречи – в 19:30.

Явным фаворитом киевского матча считаются хозяева поля. Ставки на победу подопечных Александра Хацкевича в основное время принимаются с коэффициентом 1,85. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех чешской команды достигают уровня 4,40. При этом аналитики уверены, что игра не порадует зрителей большим количеством забитых мячей. На то, что в матче будет не более двух голов, можно поставить с коэффициентом 1,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" подписало контракт с 18-летней звездой чемпионата Европы.