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Динамо - Славия: видео голов

11.3тЧитать новость на украинском

Киевское "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов выиграла у чешской "Славии". Поединок прошел в столице Украины на НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Славия, и предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

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Динамо Украина – Славия Чехия 2:0

Динамо – Бойко, Кадар, Бурда (Шабанов, 75), Пиварич, Кендзера, Шепелев (Буяльский, 88), Сидорчук, Цыганков, Вербич, Гармаш, Беседин.

Славия – Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Гушбауэр (Фридрих, 85), Сикора, Стох, Змргал (Бэлуцэ, 68), Тецл (Шкода, 75).

Предупреждения: Гушбауэр (38), Коварж (39), Боржил (87), Цоуфал (89).

Гол: 1:0 – 11 Вербич.

2:0 – 74 Беседин.

В первом поединке на "Эден Арене" в Праге киевляне обидно упустили победу. После гола Вербича "бело-синие" умудрились пропустить на последней минуте встрече с пенальти.

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Тема
Лига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК Славия
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