Второй гол! Динамо – Славия: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" и пражская "Славия" во вторник, 14 августа, проводили ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Путевку в плей-офф турнира команды разыгрывали на столичном НСК "Олимпийский". OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо – Славия.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – СЛАВИЯ

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Даниэль Стефански (Польша)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Славия" (Прага, Чехия) – 2:0

первый матч – 1:1

Голі: Вербич, 11, Беседин, 74

"Динамо": 71.Бойко – 5.Сидорчук, 7.Вербич, 8.Шепелев, 15.Цыганков, 19.Гармаш, 23.Пиварич, 26.Бурда, 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера

Запасные: 1.Бущан, 6.Че Че, 9.Морозюк, 18.Андриевский, 29.Буяльский, 30.Шабанов, 43.Русин

"Славия": 1.Коларж – 5.Цоуфал, 6.Сикора, 8.Змргал, 10.Гушбауэр, 11.Тецл, 13.Нгадеу-Нгаджуи, 17.Стох, 18.Боржил, 19.Дели, 22.Соучек

Запасные: 31.Коварж, 12.Зелены, 15.Кудела, 20.Бэлуцэ, 21.Шкода, 25.Фрыдрых, 28.Покорны

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90+5. ВСЕ! "Динамо" выходит в следующий круг!

90+3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Фрыдрых опасно сбил Гармаша.

90+3. Беседин головой мимо пробил.

90+2. Гармаш не попал в ворота метров с 14.

90+1. ЗАМЕНА. Цыганков на сегодня закончил. Морозюк Виктора меняет.

89. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Цоуфал откровенно валит Вербича.

88. ЗАМЕНА. Шепелев покинул поле. Буяльский вместо него.

86. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Боржил за провокации получил.

85. ЗАМЕНА. Фрыдрых в игре, Гушбауэр на лавочке.

82. Цыганков пробил выше ворот с линии штрафной.

80. Гармаш с 20 метров в руки вратарю ударил.

78. Кстати, момент с голом на тоненького у нас. Кажется, Артем был во вне игры.

75. ЗАМЕНА. У нас Шабанов меняет Бурду.

75. ЗАМЕНА. Тецл уходит, Шкода выходит.

74. 2:0!!! Беседин! Наконец-то! Цыганков красивейшим пасов вывел партнера один на один, а тот переиграл вратаря.

71. Пиварич для кого-то из партнеров замену просил.

68. Ой-ой-ой!!! Как сейчас повезло "Динамо". Фантастика. Соучек после прострела слева с двух метров запустил мяч мимо пустой рамки.

67. ЗАМЕНА. Бэлуцэ вместо Змргала.

65. Эх. Цыганкову не дали пробить на входе в штрафную.

62. Как же медленно у нас время идет...

60. Вербич сегодня просто бог. Нанизывает защитников, играючись.

57. Прострел на Беседина пошел. Дели опередил нашего форварда.

55. Гушбауэр сейчас очень грязно себя повел. Локтем вставил Пиваричу откровенно. Причем готовил удар сознательно.

53. Гости берут мяч под контроль.

50. Беседин упал на линии штрафной "Славии". Пенальти нет.

47. Дели врезал шипами в бедро Цыганкову. Больно Виктору.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ. "Динамо" с центра поля разыграло.

20:35. Возвращаемся на "Олимпийский".

20:31. Такого вы точно никогда не видели! "Нирвана" под аккордеон и бандуру!

20:22. ПЕРЕРЫВ.

45+3. Все. Свистит польский судья. Отдыхаем.

45+2. Вербич сыграл рукой в своей штрафной. Судья пожалел нас.

45. Очень нервная концовка тайма.

43. Ого! Змргал едва не попал в девятку метров с 30.

40. Настоящий скандал у нас. Выставил судья с лавочки одного из помощников тренера чехов.

39. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Гушбауэр за разговоры.

38. Фух... Забила "Славия". Судьи минуту соображали и свистнули офсайт. Хотя Тецл был в правильном положении.

37. Сидорчук обрезал всю команду. Бурда подстраховал.

35. Бойко, выбивая мяч, в аут его отправил.

31. У "Динамо" разминаться отправились Че Че и Русин.

30. У Стоха не вышел удар с 14 метров. Выглядело опасно.

28. Еще одна острая подача Цыганкова со штрафного пошла. Теперь защита чехов внимательно сыграла.

25. Беседина бросали в прорыв, но того защитник "съел" просто.

22. Гости все чаще гостят у ворот Бойко.

20. У Беседина не вышел удар после навеса слева.

18. Вербич пробил в касание метров с 8. Во вратаря.

16. Ух! Бойко головой мяч выбил на угловой. Правда, у гостей офсайд свистнули.

12. Тут же гости ответили ударом головой из пределов штрафной.

11. 1:0!!! Ха-ха! Вербич опять кладет "Славии". После подачи Цыганкова словенец в падении ногой отправил мяч в угол.

10. Беседина сбили возле чужой штрафной. Без карточки.

7. Чехи придавили. Два опасных прострела выполнял Змргал. Отбился Киев.

6. В контратаку вылетело "Динамо". Подача Гармаша не прошла.

4. Гармаш пальнул метров с 18. Вратарь на угловой перевел.

3. Спокойное начало. Наши больше контролируют мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ. Гости разыграли с центра поля.

2 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Выходят футболисты на поле.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Организаторы говорили что-то там о 50 тысячах... Пока не пахнет.

21 МИНУТА ДО МАТЧА. Команды на разминке уже.

30 МИНУТ ДО МАТЧА. Народу негусто пока.

45 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовые составы уже у нас! Отмечаем дебют в сезоне вице-чемпиона мира в составе "Динамо" Йосипа Пиварича!

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие друзья! В Киеве решается судьба путевки в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – СЛАВИЯ

Увидеть трансляцию с главной арены страны можно будет в эфире телеканала 2+2.

Кроме того, смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Динамо – Славия.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО – СЛАВИЯ

Фаворитом поединка в Киеве являются хозяева поля. Ставки на победу динамовцев по итогам 90 минут основного времени принимаются с коэффициентом 1,85.

Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех чешских футболистов достигают уровня 4,40.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок доверили обслуживать польской бригаде арбитров во главе с 41-летним Даниэлем Стефански.

Помогать ему будут соотечественники Марцин Бонек и Давид Голис. Роль четвертого рефери досталась Збигневу Добрынину.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Нам надо жалить соперника в атаке и быть агрессивными. Быть такими же агрессивными, какими были осы в Праге. Мысли о преимуществе домашнего поля после гола на чужом, мысли об игре на удержание счета - должны отойти на второй план. Мы будем строить игру иначе, чем в Чехии. Вы увидите как. Мы сделали выводы по первой игре. Надо уделить еще больше внимания сопернику при стандартах, особенно центральным защитникам.

Йиндржих Трпишовски, главный тренер "Славии":

– Оба соперника очень сильны, футболисты – квалифицированны, а команды изучают друг друга. Мы столкнулись с очень сильной обороной соперника, проанализировали этот аспект и постараемся обойти его, чтобы больше атаковать. Мы много анализировали прошлый матч, разобрали все по деталям, по каждому футболисту и, разумеется, используем это. Мы понимаем, насколько сильный соперник у нас, но верим, что сделаем все возможное, чтобы победить в Киеве.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Вербич, Беседин

"Славия": Коларж – Цоуфал, Сикора, Змргал, Гушбауэр, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Шкода, Соучек

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В первом поединке на "Эден Арене" в Праге киевляне обидно упустили победу. После гола Вербича "бело-синие" умудрились пропустить на последней минуте встрече с пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный Союза подложил настоящую свинью киевскому "Динамо" перед матчем со "Славией". Дисциплинарный комитет организации решил наказать украинский клуб за поведение болельщиков на одном из предыдущих матчей еврокубков.

Добавим, что в случае победы над "Славией" динамовцы в плей-офф раунде Лиги чемпионов сыграют с сильнейшим в дуэли амстердамского "Аякса" и льежского "Стандарта". Их первая встреча в Бельгии принесла эффектную ничью – 2:2.