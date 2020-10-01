"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, донецкий "Шахтер" попал в группу B, где сыграет с испанским "Реалом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" Менхенгладбах.
Киевское "Динамо" очутилось в квартете G. Соперниками "бело-синих" станут итальянский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.
Полный состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Ред Булл", "Локомотив"
Группа B: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" Менхенгладбах
Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель"
Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Митьюлланд"
Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"
Группа F: "Зенит", "Боруссия" Дортмунд, "Лацио", "Брюгге"
Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо", "Ференцварош"
Группа H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир"
Базовые даты туров:
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
Полное расписание матчей группового этапа будет опубликовано в пятницу, 2 октября, после изучения календарей участвующих клубов и других заинтересованных сторон.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 3-м квалификационном раунде прошло нидерландский АЗ, а в раунде плей-офф обыграло бельгийский "Гент".