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"Динамо" - "Шахтер": видеообзор матча с тремя голами и дракой

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Футболисты киевского "Динамо" не смогли обыграть донецкий "Шахтер" на своем поле в третьем туре Премьер-лиги. Встреча на заполненном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:1.

На голы натурализованных украинцев "Шахтера" Мораеса и Марлоса "Динамо" ответило мячом новичка Родригеша. В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор поединка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник "Динамо" в напряженном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на выезде минимально уступило "Брюгге".

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Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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