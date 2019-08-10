"Динамо" проиграло "Шахтеру" на "Олимпийском", пропустив скандальный гол

Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Динамо - Шахтер.

После поражения в первом матче квалификации Лиги чемпионов с "Брюгге" и держа в голове важнейшую ответную игру, Александр Хацкевич принял решение поберечь костяк команды. Не попал в заявку Буяльский, остался в запасе и Вербич. С первых секунд белорус бросил в бой Цыганкова и люксембургского новичка Родригеша.

У "Шахтера" отсутствовал Виктор Коваленко, не успевший восстановиться от тяжелой травмы.

В дебюте встречи киевляне выглядели гораздо увереннее, несколько раз убежав в потенциально опасные контратаки. Столичным футболистам не хватало последнего паса и "горняки" легко разбирались с соперниками.

После такого всплеска активности "динамовцы" плотно и низко сели в оборону, полностью отдав "оранжево-черным" центр поля.

Игра шла в невысоком темпе без остроты со стороны обеих команд, когда "Шахтер" практически из ничего сделал гол.

На 21-й минуте Соломон прошел Миколенко и прострелил на Мораеса, который пяткой пробил Бойко. Киевляне сразу бросились атаковать бокового арбитра, посчитав, что мяч ушел за линию ворот. Ярослав Козык в скандальном моменте нарушения не увидел, засчитав удар.

Киевляне были вынуждены раскрываться и идти вперед, но по настоящему опасный момент создали лишь на 27-й минуте. После этого "бело-синие" вновь прижались к своим воротам, вызывая в свой адрес неодобрительный гул трибун.

На 40-й минуте Марлос должен был делать счет 2:0, но его удар после легкого прохода по центру приняла на себя штанга.

"Шахтер" уверенно превосходил "Динамо" по всем параметрам, полностью контролируя ход встречи, но неожиданно пропустил гол "в раздевалку".

На 39-й минуте Денис Гармаш классно пробил издали, вынудив Пятова отбить прямо перед собой, подняв "свечку". Первый на мяче был Родригеш, который продавил Матвиенко.

Второй тайм начался с ошибок вице-чемпионов Украины, едва не стоившие им пропущенного гола. "Шахтер" полностью контролировал мяч, а "Динамо" искало возможности для контратак.

На 65-й минуте футболистам донецкого клуба невероятно повезло. Марлос у штрафной на замахе убрал де Пену, прошел дальше, крутанул Кадара и с рикошетом от Миколенко ювелирно попал в ближний угол.

После этого скорости на поле упали, а матч стал постоянно прерываться из-за нарушений правил, заканчивающихся "горчичниками".

"Динамо" за 30 минут так ничего и не смогло создать у рамки Пятова, потерпев первое поражение в сезоне.

"Динамо" – "Шахтер" 1:2

Голы: 0:1 – 21 Мораес, 1:1 – 39 Родригеш, 1:2 – 64 Марлос.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Кадар, де Пена, Гармаш, Цыганков (Вербич, 60), Шепелев (Фран Соль, 70), Родригеш, Сидорчук (Андриевский, 65).

Шахтер – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат (Хочолава, 78), Тайсон, Степаненко, Марлос, Соломон, Алан Патрик, Мораес (Бланко Лещук, 81).

Предупреждения: Шепелев (42), Мораес (71), Андриевский (72), Алан Патрик (78).

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Динамо - Шахтер ФК Шахтер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на этот поединок приедет экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу. По сообщению румынских СМИ, специалист обсудит с руководством киевского "Динамо" предложение возглавить "бело-синих". Сам Луческу опроверг информацию о переговорах с Суркисом.

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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