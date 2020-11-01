Такое у меня сложилось впечатление, что спор "Динамо" – "Шахтер" за золото чемпионата Украины будет продолжаться и продолжаться много лет.

Судите сами. Идет юбилейный, 30-й, чемпионат страны. Но только в одном из них, первом 1992-го года, в котором единственный раз участвовало 20 клубов, поделенных на две группы, на вершину довольно неожиданно взошла симферопольская "Таврия" Анатолия Заяева, обыграв в решающей игре киевское "Динамо" – 1:0.

Ну, а затем "Динамо" и "Шахтер" застолбили чемпионскую вершину за собой. И происходило это, несмотря на разное количество участников турнира (18 – трижды, 16 – 18 раз, 14 – 4 раза, 12 – 4 раза). Девять чемпионатов подряд, начиная с 1992/1993, золотые медали доставались киевлянам. С таким положением дел дончане мириться явно не желали и взялись за дело. Последние четыре сезона, с участием в чемпионате всего 12 клубов, их перевес в споре с "Динамо" был ощутимым. В 26-м чемпионате "Шахтер" опередил на финише "Динамо" на 13 очков, в 27-м – на два, в 28-м – на 11-ть, в 29-м – на 23. Огромный разрыв в последнем турнире стоил места главного тренера киевлян Алексею Михайличенко.

И это несмотря на то, что его подопечные выбили из борьбы за Кубок Украины именно "Шахтер" и в финале, победив в серии послематчевых пенальти полтавскую "Ворсклу", в 12-й раз выиграли трофей. 15 раз "бело-синие" выигрывали звание чемпионов Украины, "Шахтер" – 13, из них восемь раз становился сильнейшей командой Украины под руководством Мирчи Луческу.

В 30-м чемпионате опытный румынский специалист уже руководит игрой динамовцев. Под его руководством киевляне в августе уже победили "Шахтер" (3:1) в матче за Суперкубок, завоевав его девятый раз в истории. У "Шахтера", в свою очередь, осталось восемь суперкубовых побед.

Финиш 30-го чемпионата запланирован на май 2021-го. Это если в ход проведения нашего главного футбольного турнира с участием 14 клубов вновь не вмешается коронавирус. Вспомним, что 29-й чемпионат растянулся на целых 356 (!) дней. Кто окажется первым в нынешнем сезоне – поживем-увидим. Главное, чтобы наши ожидания вновь не растянулись надолго.

В 29 предыдущих чемпионатах Украины лучшими бомбардирами в разные годы становились:

у "Динамо" – Сергей Ребров (22 мяча), Андрей Шевченко (18), дважды Максим Шацких (20 и 22), Артем Милевский (17), Андрей Ярмоленко (15);

у "Шахтера" – Олег Матвеев (21), Андрей Воробей (21), Брандау (15), Евгений Селезнев (14), Генрих Мхитарян (25), Луис Адриано (20), дважды Алекс Тейшейра (17 и 22), Факундо Феррейра (21), дважды Жуниор Мораес (19 и 20).

Финал Кубка Украины-2020, несомненно, запомнился тысячам поклонников футбола. Только серия послематчевых пенальти определила обладателя трофея. Он в 12-й раз достался футболистам киевского "Динамо", соперником которых решающем матче была полтавская "Ворскла".

Стартовал очередной розыгрыш национального Кубка. Он состоит из семи этапов. Три из них уже позади. Борьба за Кубок Украины продолжится 2 декабря матчами 1/8 финала. Игры четвертьфинальной стадии должны пройти уже 3 марта 2021 года, полуфиналы – 21 апреля, а финал, как планирует УАФ, – 12 мая в Тернополе.

Правда, в планы эти, в силу различных обстоятельств, могут быть внесены некоторые изменения. Но как же хочется, чтобы проведению престижного кубкового турнира ничего не помешало…

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