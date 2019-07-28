Динамо – Шахтер: смотреть онлайн Суперкубок Украины 2019

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" и вице-чемпион киевское "Динамо" в воскресенье, 28 июля, разыграют первый трофей нового футбольного сезона – Суперкубок страны.

Извечные соперники сразятся на поле стадионе "Черноморец" в Одессе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало встречи – в 21:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ШАХТЕР

Увидеть противостояние сильнейших команд Украины можно будет в прямом эфире на телеканале "Украина".

Кроме того, трансляцию из Одессы проведет специализированный канал "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Динамо – Шахтер ФК "Шахтер"

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТЕР

Фаворитом противостояния считаются "горняки". Ставки на победу "Шахтера" в основное время принимаются с коэффициентом 2,10.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех киевской команды достигают уровня 3,10.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречи доверили бригаде арбитров во главе с представителем Днепра Виталием Романовым.

Ему будут помогать лайнсмены Владимир Володин из Херсона и Александр Войтюк из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит харьковчанин Анатолий Абдула.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

– Уже со вторника мы более планомерно подошли к подготовке к матчу с "Шахтером" за Суперкубок Украины. И это тоже еще один из этапов нашей подготовки к сезону. Да, на кону – трофей, но, кроме этого предстоящий поединок покажет, насколько нам удалось подготовиться к сезону. Ну а игровые кондиции будем набирать через матчи.

Луиш Каштру ФК "Шахтер"

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Если мы возьмем Суперкубок, то это не значит, что дальше нам не нужно будет работать, что все будет идти само собой. Нужно отдаваться своему делу максимально. Иногда мы смотрим на ту или иную команду и думаем, что она уже на пике, что это ее лимит. Однако я считаю, что мы постоянно можем давать лучшее, всегда есть место для роста. Я живу с целью завтра быть лучше, чем вчера. Стараюсь передавать это же сообщение команде. Мы ждем победы в матче за Суперкубок, но уже следующий день потребует еще большей работы и развития.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Кендзера, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Караваев, Гармаш, Вербич

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Тете, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тайсон, Мораес

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" понесло серьезные потери перед матчем за Суперкубок Украины.

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