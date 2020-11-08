"Динамо" – "Шахтер": смотреть онлайн матч УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в центральном матче девятого тура Премьер-лиги.

Поединок состоится в воскресенье, 8 ноября, на стадионе НСК "Олимпийский" в столице Украины. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Шахтер. Начало – в 17:00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДИНАМО – ШАХТЕР

Увидеть противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2.

Кроме того, эфир из Киева на YouTube проведут проект Football Hub и официальный канал киевского "Динамо".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТЕР

Фаворитом встречи на "Олимпийском" считаются чемпионы страны. Ставки на победу "Шахтера" принимаются с коэффициентом 1,99.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех киевлян достигают уровня 3,50.

"Динамо" обыграло "Шахтер" в последнем матче. ФК "Шахтер"

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров во главе с Катериной Монзуль.

Помогать ей будут лайнсвумены Марина Стрилецкая и Александра Ардашева. Роль четвертого рефери исполнит Анастасия Романюк.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Николай Балакин.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтер":

– Психологическая и ментальная составляющие сейчас под большим давлением. Мы иногда думаем, что нужно отдыхать только телом – нет! Головой так же. Кто был так внимателен к "Динамо" в Барселоне, как мы, тот понимает, что у них проблем нет. Может быть, некоторые проблемы, небольшие, но больших точно нет. Хорошая динамика в атаке, обороне, хорошая отработанная стратегия. Мы прекрасно знаем, что нас ждет. Сложный матч нас ожидает в воскресенье, но мы будем готовы.

Майкон, полузащитник "Шахтера":

– "Динамо" – очень организованная команда, с которой тяжело развивать атаки. В этом году мы имели трудности в поединке с динамовцами. Но у нас собраны квалифицированные ребята, прекрасный коллектив, и я думаю, что мы сможем хорошо сыграть и добиться победы. Коронавирус? В "Динамо" достаточно хороших игроков, и мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Шепелев, Родригес, Вербич

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ

"Динамо" лидирует в чемпионате, имея в активе 20 очков. "Шахтер" отстает от конкурента на четыре пункта.

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ

"Динамо" и "Шахтер" встречались друг с другом 188 раз в истории. Киевляне выиграли 84 игры, а "горняки" – 59.

В последний раз команды играли в августе в Суперкубке страны, когда "бело-синие" одержали победу – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что форвард "Динамо" Владислав Супряга заразился COVID-19.