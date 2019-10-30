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30 октября • обновлено в 06:54
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Динамо - Шахтер: смотреть онлайн матч Кубка Украины

1.9т Читать материал на украинском

Волей слепого жребия "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины встретятся как никогда рано - уже в игре 1/8 финала, которая пройдет 30 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

В разгар сезона принципиальным соперникам придется найти резервы и на кубковое дерби, что довольно непросто во время еврокубков и периодических матчей сборной. Хотя особых кадровых проблем как у "Динамо", так и у "Шахтера" сейчас нет (если уже не говорить о травмировавшихся ранее вратаре Бойко и защитнике Бурде), и тренеры наверняка выпустят на Кубок основу.

Марлос (на переднем плане) против Дениса Гармаша

Марлос (на переднем плане) против Дениса Гармаша

shakhtar.com

Но если "Шахтер" реально может рассматривать Кубок Украины как второстепенный и необязательный турнир на фоне УПЛ и Лиги чемпионов, то для "Динамо" это попытка скрасить нынешние неудачные выступления на внутренней арене.

Также стоит отметить, что во время этого матча на НСК будет тестироваться система видеоповторов VAR, которая в нынешнем сезоне лишь проходит опробование в украинском футболе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер", который стартует на киевском НСК "Олимпийский" 30 октября в 19:30.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

КУБОК УКРАИНЫ. 1/8 ФИНАЛА

Киев. НСК "Олимпийский". 19:30

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

По ТВ-трансляции игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "2+2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

В предстоящем украинском Класико букмекеры выделяют фаворитом "Шахтер". Ставки на победу "Горняков" в основное время принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех "Динамо" достигают цифр в 3,55.

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КТО РАССУДИТ МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

На кубковом дерби главным рефери выступит Виктор Копиевский из Кропивницкого. Ассистенты арбитра - Андрей Скрипка (Кропивницький) и Владимир Володин (Херсон), четвертый судья - Николай Балакин (Киевская обл.). За систему видеонаблюдения будет отвечать рефери Виталий Романов из Днепра.

Жерсон Родригес (справа) наверняка получит очередной шанс проявить себя

Жерсон Родригес (справа) наверняка получит очередной шанс проявить себя

shakhtar.com

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

Игорь Суркис, президент "Динамо"

"Я успокоил ребят (после ничьей с "Карпатами". - прим. ред.), сказал, чтобы они не переживали. Михайличенко то же самое сказал, через это все нужно пройти, не переживать и двигаться дальше. У нас в среду уже матч, а завтра все эту игру забудут, и мы будем настраиваться на поединок с "Шахтером" в Кубке Украины".

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Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Нам не нужна была ничья (в матче с "Александрией" в УПЛ. - прим. ред.) и ледяной душ, чтобы понимать всю ответственность матча с "Динамо". Предпочли бы сегодня победить и продлить свою стопроцентную серию в чемпионате. Однако футбол заставляет рассматривать матч конструктивно, и подготовка к "Динамо" не зависела бы от сегодняшнего результата. Важна ответственность, с которой мы подходим к каждому поединку".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Соль

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

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Тема
Кубок Украины по футболу
Персоны
Алексей Михайличенко Луиш Каштру Игорь Суркис Виктор Цыганков Жерсон Родригес Фран Соль Сергей Сидорчук Артем Шабанов Андрей Пятов Николай Матвиенко Исмаили Тарас Степаненко Жуниор Мораес Тайсон Марлос
Место
Украина Киев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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