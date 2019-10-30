Динамо - Шахтер: смотреть онлайн матч Кубка Украины

Волей слепого жребия "Динамо" и "Шахтер" в Кубке Украины встретятся как никогда рано - уже в игре 1/8 финала, которая пройдет 30 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

В разгар сезона принципиальным соперникам придется найти резервы и на кубковое дерби, что довольно непросто во время еврокубков и периодических матчей сборной. Хотя особых кадровых проблем как у "Динамо", так и у "Шахтера" сейчас нет (если уже не говорить о травмировавшихся ранее вратаре Бойко и защитнике Бурде), и тренеры наверняка выпустят на Кубок основу.

Марлос (на переднем плане) против Дениса Гармаша shakhtar.com

Но если "Шахтер" реально может рассматривать Кубок Украины как второстепенный и необязательный турнир на фоне УПЛ и Лиги чемпионов, то для "Динамо" это попытка скрасить нынешние неудачные выступления на внутренней арене.

Также стоит отметить, что во время этого матча на НСК будет тестироваться система видеоповторов VAR, которая в нынешнем сезоне лишь проходит опробование в украинском футболе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер", который стартует на киевском НСК "Олимпийский" 30 октября в 19:30.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

КУБОК УКРАИНЫ. 1/8 ФИНАЛА

Киев. НСК "Олимпийский". 19:30

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Динамо" Киев - "Шахтер" Донецк

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

По ТВ-трансляции игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "2+2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

В предстоящем украинском Класико букмекеры выделяют фаворитом "Шахтер". Ставки на победу "Горняков" в основное время принимаются с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех "Динамо" достигают цифр в 3,55.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

На кубковом дерби главным рефери выступит Виктор Копиевский из Кропивницкого. Ассистенты арбитра - Андрей Скрипка (Кропивницький) и Владимир Володин (Херсон), четвертый судья - Николай Балакин (Киевская обл.). За систему видеонаблюдения будет отвечать рефери Виталий Романов из Днепра.

Жерсон Родригес (справа) наверняка получит очередной шанс проявить себя shakhtar.com

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ШАХТЕР"

Игорь Суркис, президент "Динамо"

"Я успокоил ребят (после ничьей с "Карпатами". - прим. ред.), сказал, чтобы они не переживали. Михайличенко то же самое сказал, через это все нужно пройти, не переживать и двигаться дальше. У нас в среду уже матч, а завтра все эту игру забудут, и мы будем настраиваться на поединок с "Шахтером" в Кубке Украины".

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера"

"Нам не нужна была ничья (в матче с "Александрией" в УПЛ. - прим. ред.) и ледяной душ, чтобы понимать всю ответственность матча с "Динамо". Предпочли бы сегодня победить и продлить свою стопроцентную серию в чемпионате. Однако футбол заставляет рассматривать матч конструктивно, и подготовка к "Динамо" не зависела бы от сегодняшнего результата. Важна ответственность, с которой мы подходим к каждому поединку".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Соль

"Шахтер" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

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